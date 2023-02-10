"Богиня, живущая на пляже": 41-летняя Пэрис Хилтон изумила Сеть яркими образами

Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Американская певица и актриса Пэрис Хилтон, недавно ставшая мамой, впечатлила своих фолловеров яркой фотосессией, для которой примерила "летящие" платья, передает NUR.KZ.

Солнечные фотографии, сделанные на Мальдивах, Пэрис разместила в своем Instagram.

"Не хватает красок рая", - написала она, решив разбавить будни яркими цветами.

На фото Пэрис позирует на камеру на фоне лазурных вод океана и высоких пальм в желтом, бирюзовом и нежно-розовом платьях.

"Потрясающе", "Люблю эти цвета на тебе, дорогая", "Такая малышка! Надеюсь, вы наслаждаетесь материнством", "Богиня, живущая на пляже", "Какие чудесные фотографии", - отреагировали фанаты.

Напомним, меньше месяца назад 41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Суррогатная мать родила знаменитости и ее супругу долгожданного сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008907-boginya-zhivuschaya-na-plyazhe-41-letnyaya-peris-hilton-izumila-set-yarkimi-obrazami/