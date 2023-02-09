"Когда замуж?": опубликовавшую новые фото Анару Батырхан спросили о свадьбе

Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Казахстанская актриса и телеведущая Анара Батырхан выложила в соцсети эффектные фотографии. Фанаты оценили и модель на фото, и красивую локацию, однако снова поинтересовались, когда девушка собирается под венец, передает NUR.KZ.

На страничке Анары Батырхан в Instagram появились новые фотографии.

"Сумей найти счастье не где-то, а в своем сердце", - подписала девушка снимки.

Подписчики не поскупились на лестные отзывы, а некоторые поинтересовались, где путешествовала Анара.

"Самая красивая и похожа на Прити Зинту, красавица, я все ваши видео с индийскими песнями сохранила, такой талант у вас", "А что это за город?", "Шикарный вид", "Когда замуж? Хочу на твою свадьбу", "Жаным сол", "Ты очень красивая, но почему нет парня?", "Анара, ты откуда сама?" - гласят комментарии под фото.

Ранее мы писали, что Анара Батырхан примерила свадебное платье и заинтриговала фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008667-kogda-zamuzh-opublikovavshuyu-novye-foto-anaru-batyrhan-sprosili-o-svadbe/