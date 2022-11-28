"Замуж выходишь?": Анара Батырхан примерила свадебное платье (видео)
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Телеведущая и актриса Анара Батырхан поделилась кадрами, на которых запечатлелась в свадебном платье. Фанаты заявили, что девушке очень идет подвенечный наряд, передает NUR.KZ.
Анара Батырхан, которая славится своим отличным чувством юмора, разыграла сцену примерки свадебного платья. Видео она разместила в Instagram.
"Жан, выходи, нет, нельзя смотреть, выходи", - восклицает она, глядя в сторону.
"Ну как получилось?" - спросила она своих подписчиков.
"Замуж выходишь?", "Белое платье так идет, когда свадьба?", "С этим миром реально что-то не так, красивые и умные девушки одиноки и парни хорошие не находятся", "Я слышала, что это плохая примета - примерять свадебное платье без повода, наденешь в свое время, не торопись", "Лучше замуж уже выходи, а не фантазируй", "Вам идет, такая красавица", - оставили свои комментарии пользователи Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999228-zamuzh-vyhodish-anara-batyrhan-primerila-svadebnoe-plate-video/