"Статуэтка": 36-летняя Кети Топурия пощеголяла в платье с открытыми плечами

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

Грузинская и российская певица Кети Топурия похвасталась стройной фигурой в платье с открытыми плечами. 36-летняя солистка A’Studio впечатлила своих фанатов, которые назвали ее изумительной и сексуальной женщиной, передает NUR.KZ.

На фото, которое артистка опубликовала на своей страничке в Instagram, Кети стоит в эффектном розовом платье с открытыми плечами с утюгом в руках. Певица непосредственно улыбается. Фолловеры, очарованные ею, оставили свои многочисленные комментарии.

"Рыбка моя", "Куколка", "Очень красивая, фигура огонь", "Изумительная Кети", "Красотка как внешне, так и внутренне, уважаю таких людей", "Статуэтка", "Так жду ваш концерт в Новосибирске", "Хозяюшка на фото", "Сексуальная женщина", - написали восхищенные фанаты.

Напомним, в январе 2021 года Кети Топурия стала мамой во второй раз. У артистки родился сын Адам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008512-statuetka-36-letnyaya-keti-topuriya-poschegolyala-v-plate-s-otkrytymi-plechami/