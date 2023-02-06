Цветочные клумбы, стразы и латекс: самые яркие образы "Грэмми-2023"

Лиззо. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Прошедшая в Лос-Анджелесе премия "Грэмми" стала поводом для звезд покрасоваться на красной дорожке в сексуальных или забавных нарядах. Предлагаем посмотреть на звездные наряды на церемонии вручения самой престижной музыкальной премии.

Бейонсе, устроившая фурор на "Грэмми" тем, что стала побила рекорд по числу наград за музыкальную карьеру, пришла в серебристом платье с разрезом на бедре.

Джей Ло выбрала синее платье со стразами, открывающее ее декольте и ноги.

Карди Би прибыла на церемонию в эффектном ярко-синем наряде, напоминающем морские волны.

Дожа Кэт нарядилась в черное латексное платье с перчатками.

Певица Лиззо в своем наряде напоминала яркую цветочную клумбу.

Впрочем, этот ее образ стал не единственным за вечер - артистка также решила покрасоваться в мини-платье того же цвета, что и Бейонсе.

Побыть в окружении цветов, но уже более пестрых, решила и Алиша Геддис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2008237-tsvetochnye-klumby-strazy-i-lateks-samye-yarkie-obrazy-gremmi-2023/