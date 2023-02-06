Бейонсе побила рекорд по числу побед на "Грэмми", Гарри Стайлс получил статуэтку за "Альбом года"
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Ежегодная церемония вручения премии "Грэмми" состоялась в Лас-Вегасе. Певица Бейонсе побила рекорд по количеству полученных наград за музыкальную карьеру, став самой титулованной певицей в истории "Грэмми", сообщается на сайте премии.
На 65-й церемонии премии стало известно, что Бейонсе победила в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучшее традиционное R&B-исполнение", "Лучшая R&B-песня" и "Лучший танцевальный/электронный альбом". Теперь у артистки в арсенале имеется 32 заветные статуэтки.
При этом в престижной категории "Альбом года" Бейонсе победить не удалось. Награду в этой номинации получил Гарри Стайлс. Он же получить статуэтку за лучший вокальный поп-альбом.
Ким Петрас стала первой трансгендерной женщиной, получившей "Грэмми" в категории "Лучшее поп-исполнение дуэта/группы".
В категории "Запись года" победила Лиззо с песней About Damn Time.
В номинации "Песня года" всех соперников обошла Бонни Рэйтт с композицией Just Like That.
Лауреаты премии "Грэмми-2023":
- «Альбом года»: «Harry’s House», Гарри Стайлз
- «Запись года»: «About Damn Time», Лиззо
- «Лучший новый исполнитель»: Самара Джой
- «Песня года»: «Just Like That», Бонни Рэйт
- «Лучшее сольное поп-исполнение»: «Easy On Me», Адель
- «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой»: «Unholy», Сэм Смит и Ким Петрас
- «Лучший традиционный вокальный поп-альбом»: «Higher», Майкл Бубле
- «Лучший вокальный поп-альбом»: «Harry’s House», Гарри Стайлз
- «Лучшая танцевальная запись»: «Break My Soul», Бейонсе
- «Лучший танцевальный/электронный альбом»: «Renaissance», Бейонсе
- «Лучшее исполнение традиционного R&B»: «Plastic Off The Sofa», Бейонсе
- «Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом»: «MOTOMAMI», Розалия
- «Лучшее музыкальное видео»: «All Too Well: The Short Film», Тейлор Свифт
- «Лучший прогрессивный R&B-альбом»: «Gemini Rights», Стив Лейси
- «Лучший рэп-альбом»: «Mr. Morale & The Big Steppers», Кендрик Ламар
- «Лучший рок-альбом»: «Patient Number 9», Оззи Осборн
- «Лучший фолк-альбом»: «Revealer», Мэдисон Каннингем
- «Лучшая кантри-песня»: «‘Til You Can’t», Коуди Джонсон
- «Лучший комедийный альбом»: «The Closer», Дэйв Шаппелл
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2008184-beyonse-pobila-rekord-po-chislu-pobed-na-gremmi-garri-stayls-poluchil-statuetku-za-albom-goda-video/