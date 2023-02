Бейонсе побила рекорд по числу побед на "Грэмми", Гарри Стайлс получил статуэтку за "Альбом года"

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Ежегодная церемония вручения премии "Грэмми" состоялась в Лас-Вегасе. Певица Бейонсе побила рекорд по количеству полученных наград за музыкальную карьеру, став самой титулованной певицей в истории "Грэмми", сообщается на сайте премии.

На 65-й церемонии премии стало известно, что Бейонсе победила в номинациях "Лучшая танцевальная запись", "Лучшее традиционное R&B-исполнение", "Лучшая R&B-песня" и "Лучший танцевальный/электронный альбом". Теперь у артистки в арсенале имеется 32 заветные статуэтки.

При этом в престижной категории "Альбом года" Бейонсе победить не удалось. Награду в этой номинации получил Гарри Стайлс. Он же получить статуэтку за лучший вокальный поп-альбом.

Ким Петрас стала первой трансгендерной женщиной, получившей "Грэмми" в категории "Лучшее поп-исполнение дуэта/группы".

В категории "Запись года" победила Лиззо с песней About Damn Time.

В номинации "Песня года" всех соперников обошла Бонни Рэйтт с композицией Just Like That.

Лауреаты премии "Грэмми-2023":

«Альбом года»: «Harry’s House», Гарри Стайлз

«Запись года»: «About Damn Time», Лиззо

«Лучший новый исполнитель»: Самара Джой

«Песня года»: «Just Like That», Бонни Рэйт

«Лучшее сольное поп-исполнение»: «Easy On Me», Адель

«Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой»: «Unholy», Сэм Смит и Ким Петрас

«Лучший традиционный вокальный поп-альбом»: «Higher», Майкл Бубле

«Лучший вокальный поп-альбом»: «Harry’s House», Гарри Стайлз

«Лучшая танцевальная запись»: «Break My Soul», Бейонсе

«Лучший танцевальный/электронный альбом»: «Renaissance», Бейонсе

«Лучшее исполнение традиционного R&B»: «Plastic Off The Sofa», Бейонсе

«Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом»: «MOTOMAMI», Розалия

«Лучшее музыкальное видео»: «All Too Well: The Short Film», Тейлор Свифт

«Лучший прогрессивный R&B-альбом»: «Gemini Rights», Стив Лейси

«Лучший рэп-альбом»: «Mr. Morale & The Big Steppers», Кендрик Ламар

«Лучший рок-альбом»: «Patient Number 9», Оззи Осборн

«Лучший фолк-альбом»: «Revealer», Мэдисон Каннингем

«Лучшая кантри-песня»: «‘Til You Can’t», Коуди Джонсон

«Лучший комедийный альбом»: «The Closer», Дэйв Шаппелл

