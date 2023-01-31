"Я обожаю этнику": Айнур Ильясова снялась в креативной фотосессии

Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса и телеведущая Айнур Ильясова представила новую фотосессию в этническом стиле. Ее выразительный образ получил высокую оценку подписчиков, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Айнур разместила в Instagram. Она отметила, что очень довольна получившимся результатом и поблагодарила творческую команду.

"Крутейший фотосесет. Это был глоток творчества между масштабными социальными проектами. Мне хотелось утолить жажду, почувствовать себя птицей Феникс после операции, углубиться в корни, сделать паузу, проявиться и кайфануть. Все получилось. Я обожаю этнику", - написала она.

"Обалденно, Айнурчик, ты прекрасна в этом образе", "Взгляд огонь", "Красотка", "Круто все", "Жаным", "Умопомрачительно", "Секси", "Айнур, очень красиво", - отреагировали пользователи Казнета.

Ранее улетевшая в Индию Айнур Ильясова показала фото с отдыха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007390-ya-obozhayu-etniku-aynur-ilsova-snyalas-v-kreativnoy-fotosessii/