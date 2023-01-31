"Не судите строго": Сиви Махмуди объяснила свое появление в хиджабе (видео)

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Певица Сиви Махмуди объяснила свое появление в соцсетях в мусульманской одежде. Она попросила подписчиков не судить ее строго, передает NUR.KZ.

Накануне Сиви Махмуди появилась в соцсети в хиджабе и удивила Казнет.

Теперь знаменитость решила объяснить свой поступок на странице в Instagram.

"Не судите строго, плиз. Я просто рекламировала мусульманский бутик одежды. А то многие подумали, что я покрылась. Всех люблю", - написала музыкальная исполнительница.

Видео взято со страницы Сиви Махмуди в Instagram.

"Лучше бы казахскую национальную одежду рекламировали бы", "Сиви, вам очень идет платок", "Для платка сильно яркий мейкап", "Народ, надела, вам-то что? Сперва научитесь, как она зарабатывать! Мира и добра всем!" - по-разному отреагировали на ее слова подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007380-ne-sudite-strogo-sivi-mahmudi-obyasnila-svoe-poyavlenie-v-hidzhabe-video/