Сиви Махмуди появилась в хиджабе и удивила Казнет (фото)

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская актриса Сиви Махмуди облачилась в хиджаб и удивила своих подписчиков в соцсети. Кто-то восхитился ее новым обликом, а кое-кто раскритиковал, отметив, что с религиозной одеждой не шутят, передает NUR.KZ.

"Как вам сегодняшний образ?" - спросила Сиви своих подписчиков в Instagram.

На снимке Сиви запечатлелась в нежно-розовом хиджабе с букетом роз в руках. Пользователи Сети оценили ее преображение и оставили свои комментарии.

"Сиви, вам очень идет, краше арабских красоток", "Вам к лицу", "По-особенному идет", "Без слов красиво", "Машаллах, не снимай теперь", - отметили фанаты.

Однако другие подписчики не одобрили это.

"Хиджаб не для забавы, как понять?", "Все артистки превратили хиджаб в моду", "Зачем тонна краски, если надела хиджаб?!", "Наши бабушки не носили хиджаб и молились, главное иметь чистое сердце и чистые намерения", "Нельзя просто так платок надевать и носить, это не шутки", "Лучше не надо, просто будь сама собой", - отреагировали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007273-sivi-mahmudi-poyavilas-v-hidzhabe-i-udivila-kaznet-foto/