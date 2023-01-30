"Она точно не стареет": 56-летняя Сальма Хайек сверкнула грудью в платье с глубоким декольте

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек похвасталась пышной грудью в платье с глубоким декольте. 56-летняя кинодива свела с ума своих верных фанатов, передает NUR.KZ.

На днях Сальма Хайек показала белье через платье-сетку и произвела фурор. В этот раз голливудская дива вновь восхитила своих поклонников, надев воздушное платье с глубоким декольте.

Фото появилось в ее Instagram несколько часов назад, но уже набрало свыше 600 тысяч "лайков". Фанаты, как и всегда, были щедры на комплименты.

"Ты такая красивая, дорогая", "Она идеальный пример натуральной природной красоты", "Всегда красива и сексуальна", "Ты просто огненная", "Это самое лучшее за все время", "Можем ли мы увидеть вас еще в этом платье?", "Она точно не стареет, какая была в "Догме", такая и осталась", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007338-ona-tochno-ne-stareet-56-letnyaya-salma-hayek-sverknula-grudyu-v-plate-s-glubokim-dekolte/