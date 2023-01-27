56-летняя Сальма Хайек показала белье через платье-сетку и произвела фурор

Сальма Хайек. Кадр видео: instagram.com/salmahayek

56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек вышла в свет в черном платье-сетке, сквозь которое виднелось ее нижнее белье. Ее выход произвел фурор, передает NUR.KZ.

Свой наряд, в котором она посетила премьеру фильма "Супер Майк: Последний танец", Сальма показала и в Instagram. Он представлял собой сетчатое макси-платье с аппликациями в виде цветов, под которым виднелось черное белье.

Видео взято со страницы Сальмы Хайек в Instagram.

Подписчики остались в восхищении от фигуры и смелости актриса.

"Королева звезд", "Завистники говорят, что этот гардероб не для нее, но, пожалуй, этой мексиканской красавице подходит все, что она надевает, она идеальна, выглядит эффектно", "Эта женщина никогда не стареет", "Сальма красивая, элегантная, сексуальная, гордость всех мексиканцев", - заявили поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007013-56-letnyaya-salma-hayek-pokazala-bele-cherez-plate-setku-i-proizvela-furor/