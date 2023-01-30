"Красивая история": фото Нурболата Абдуллина с беременной женой очаровало Казнет
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Супруга казахстанского певца Нурболата Абдуллина поделилась их совместным фото, сделанным во время отдыха на Мальдивах. Фанаты пожелали счастья их семье, в которой скоро ожидается пополнение, передает NUR.KZ.
"Если твоим мужем стал джигит, лицо которого озарено светом, а в глазах горит огонь, то солнце будет освещать твой путь.
Фото, на котором мы держим в ладонях наше маленькое счастье", - написала Фарида, разместив фото со звездным мужем в своем Instagram.
Сам Нурболат один из первых прокомментировал теплый снимок с беременной женой.
"Красивая история", - отметил он.
"Думала, Энрике Иглесиас", "Какая жена у Нурболата красивая, пусть Бог бережет от сглаза", "У вас будет сын, даст Аллах", "Очень достойная, красивая пара, желаем только благополучия в семье", - написали фанаты.
Ранее мы также писали, что Нурболат Абдуллин устроил сюрприз беременной жене на Мальдивах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007334-krasivaya-istoriya-foto-nurbolata-abdullina-s-beremennoy-zhenoy-ocharovalo-kaznet/