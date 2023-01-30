"Красивая история": фото Нурболата Абдуллина с беременной женой очаровало Казнет

Нурболат Абдуллин с супругой. Фото: instagram.com/faridush_zh

Супруга казахстанского певца Нурболата Абдуллина поделилась их совместным фото, сделанным во время отдыха на Мальдивах. Фанаты пожелали счастья их семье, в которой скоро ожидается пополнение, передает NUR.KZ.

"Если твоим мужем стал джигит, лицо которого озарено светом, а в глазах горит огонь, то солнце будет освещать твой путь.

Фото, на котором мы держим в ладонях наше маленькое счастье", - написала Фарида, разместив фото со звездным мужем в своем Instagram.

Сам Нурболат один из первых прокомментировал теплый снимок с беременной женой.

"Красивая история", - отметил он.

"Думала, Энрике Иглесиас", "Какая жена у Нурболата красивая, пусть Бог бережет от сглаза", "У вас будет сын, даст Аллах", "Очень достойная, красивая пара, желаем только благополучия в семье", - написали фанаты.

Ранее мы также писали, что Нурболат Абдуллин устроил сюрприз беременной жене на Мальдивах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007334-krasivaya-istoriya-foto-nurbolata-abdullina-s-beremennoy-zhenoy-ocharovalo-kaznet/