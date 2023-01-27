"Нрав пантеры мне близок": Шахизада поддержала популярный тренд в TikTok (видео)

Шахизада. Кадр з видео: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада решила поддержать популярный тренд в TikTok по фильму "Черная пантера". Реакция подписчиков оказалась разной - одни восхитились ею, а другие раскритиковали артистку, передает NUR.KZ.

Ранее подобный тренд поддержали Мейрамбек Беспаев и Абдижаппар Алкожа. Шахизада решила не отставать от коллег по сцене и представила свой вариант.

Видео появилось в ее Instagram. Певица сопроводила его комментарием.

"Поскольку я певица, то должна быть разносторонней. Решила проявить свои актерские способности и сняла такое видео. Если посмотреть, то нрав пантеры мне близок.

Вы увидели сходство с пантерой? Интересно, выйдет ли я из меня актриса. Если увидите меня в кино, то не удивляйтесь", - написала Шахизада.

"Мне нравится, она шикарная женщина", "Классно, топ", "Превосходно", "Молодец, всего добилась сама", "Женщина-кошка", "Людям искусства все к лицу", - отреагировали преданные фанаты.

Однако некоторые попытались ее пристыдить.

"Не по возрасту", "Надо было лет 10 назад такое делать", "Как-то неудобно, парням этот тренд подходит, но женщинам не очень", - поразмышляли моралисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2007090-nrav-pantery-mne-blizok-shahizada-podderzhala-populyarnyy-trend-v-tiktok-video/