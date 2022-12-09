Мейрамбек Беспаев и Абдижаппар Алкожа поддержали популярный TikTok-тренд (видео)

Мейрамбек Беспаев и Абдижаппар Алкожа. Кадр из видео: instagram.com/m_besbaev

Отечественные исполнители Мейрамбек Беспаев и Абдижаппар Алкожа поддержали популярный тренд в TikTok по фильму "Черная пантера". Фанаты оценили их харизму и актерскую игру, передает NUR.KZ.

Видео, снятое в стиле TikTok, появилось на страничке Абдижаппара Алкожи в Instagram. Участник группы "МузАРТ" Мейрамбек Беспаев сделал репост.

"Продолжим тренд", - гласит подпись к видео.

Эффектные кадры перевоплощения оценили Ерке Есмахан, Нурболат Абдуллин, Жазира Байрбекова, Мадина Садвакасова, Алуа Конарова, Айнур Ильясова и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Они сопроводили публикацию огненными смайликами. Оценили видео и фанаты артистов.

"Это потолок", "После вас уже снимать не стоит, не зайдет", "Супер", "Да это оригинал тренда", "Да это кино!", "Пусть они и закроют этот тренд", "Круто вышло, это не тренд, а бренд", "Дайте этот тренд Торегали и Кайрату", "Это огонь", - оставили свои комментарии пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000803-meyrambek-bespaev-i-abdizhappar-alkozha-podderzhali-populyarnyy-tiktok-trend-video/