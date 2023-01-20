"Так похожи друг на друга": Омиркул Айниязов поделился архивным фото с женой
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Отечественный исполнитель Омиркул Айниязов поделился архивным снимком с женой. Фотосессия пришлась по вкусу поклонникам его творчества, которые пожелали счастья его семье, передает NUR.KZ.
Певец порадовал своих подписчиков редким фото из своего альбома, выложив его в Instagram.
"Ойбой, и такая фотосессия была", - написал Омиркул, отметив аккаунт жены Фариды.
Яркие образы супругов понравились пользователям Казнета, они заявили, что Омиркул и Фарида на фото похожи на героев романтических дорам.
"Вы так похожи друг на друга", "Превосходно, будьте счастливы", "Замечательная фотосессия", "Вы снимались в корейских дорамах?", "Сладкая парочка, совет да любовь вам", "Я подумала, что это корейская актриса", - отметили они.
Напомним, весной 2021 года Омиркул Айниязов стал отцом во второй раз. Спустя долгие годы ожидания у него родилась дочь. Счастливый папа устроил яркую выписку новорожденной дочери и любимой супруге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006178-tak-pohozhi-drug-na-druga-omirkul-ayniyazov-podelilsya-arhivnym-foto-s-zhenoy/