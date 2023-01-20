"Львица": Гоар Аветисян пощеголяла в платье с глубоким декольте и высоким разрезом

Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Известный визажист, бьюти-блогер и стилист Гоар Аветисян впечатлила своих поклонников, появившись в вечернем платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Фанаты назвали ее богиней и роскошной женщиной, передает NUR.KZ.

"Собралась на ужин, как вам образ?" - спросила Гоар фолловеров, разместив видео своего преображения в Instagram.

Вначале бьюти-блогер появляется в коротком платье нюдового цвета без макияжа и прически, а через секунду перед нами предстает роскошная женщина в сияющем вечернем платье. Гоар похваталась на камеру пышным бюстом и услышала в своей адрес комплименты.

"С удовольствием наблюдаю за вами. Какая вы сильная личность! Мощная энергетика и тонкий ум", "Какая вы красивая", "Ай, Гоар хороша, восточная женщина", "Мэрилин Монро", "Вы просто богиня", "Загляденье", "Львица", "Роскошная", - написали фанаты.

Напомним, Гоар Аветисян шокировала кадрами феноменального похудения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006169-lvitsa-goar-avetisyan-poschegolyala-v-plate-s-glubokim-dekolte-i-vysokim-razrezom/