"Это очаровательно": Приянка Чопра снялась для британского Vogue вместе с дочерью

Приянка Чопра с дочерью. Фото: instagram.com/priyankachopra

Обладательница титула "Мисс мира-2000", индийская киноактриса, певица Приянка Чопра украсила обложку британского Vogue. В съемках для журнала также принимала участие ее маленькая дочь Мальти Мари, передает NUR.KZ.

Приянка появилась на обложке февральского номера британского Vogue. Издание отмечает, что актриса хочет продолжить разрушать расовые и этнические барьеры в сфере развлечений.

"Надеюсь, я открою двери для следующего поколения девочек. Я хочу отметить успех и достижения жителей Южной Азии за пределами Индии в международной сфере, потому что мы заслуживаем этого положения", - сказала она.

Приянка поделилась фотографиями, сделанными для свежего номера Vogue, в своем Instagram.

В съемках была задействована маленькая дочь Приянки Чопры и Ника Джонаса. Мать и дочь запечатлены на камеру в красных платьях на алом фоне.

"Красивая", "Женщина в красном", "Это горячо и очаровательно", "Прекрасное фото", "Люблю вас, королева и принцесса", "Да благословит вас Бог", - отметили фанаты.

Однако некоторые были разочарованы тем, что Приянка не показала лицо дочери.

"Зачем прятать лицо своего ребенка на фото?", "Если вы не показываете ее полностью, то какова цель? Фотография не очень хороша", "Почему ты не хочешь показывать ее лицо?" - вопрошали подписчики.

Напомним, в конце января прошлого года Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями. Их девочка родилась благодаря суррогатной матери. Актеры назвали дочь индийским именем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2006083-eto-ocharovatelno-priyanka-chopra-snyalas-dlya-britanskogo-vogue-vmeste-s-docheryu/