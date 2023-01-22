Виктория Бекхэм показала накаченные бицепсы в утонченном платье

Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм удивила поклонников переменами в фигуре. На своей странице в Instagram она показала накаченные бицепсы в нежном платье розового цвета.

48-летняя знаменитость опубликовала снимки, на которых предстала в платье розового цвета на тонких бретельках из своей новой коллекции. На фотографиях также можно увидеть крепкие мышцы звезды. Ее плечи стали шире, а бицепсы на руках проступили с невероятной четкостью.

Публикация набрала 252 тыс. лайков и свыше двух тысяч комментариев.

В комментариях некоторые пользователи соцсети заявили, что своим образом Бекхэм пропагандирует нереалистичные ожидания от женского тела, которые для многих недоступны к осуществлению. И все же большинство подписчиков певицы оценили по достоинству ее работу над собой.

Добавим, в мае прошлого года Виктория Бекхэм дала интервью модному западному изданию, в котором призвала женщина любить свои формы, даже если в них есть какие-то недостатки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005990-viktoriya-bekhem-pokazala-nakachennye-bitsepsy-v-utonchennom-plate/