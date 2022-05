Стройная и подтянутая Виктория Бекхэм призвала женщин любить свои пышные формы

Виктория Бэкхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Известная британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм дала интервью модному западному изданию, в котором призвала женщина любить свои формы, даже если в них есть какие-то недостатки. При этом сама супруга Дэвида Бекхэма отличается подтянутой фигурой.

43-летняя жена бывшего футболиста поделилась своим мнением во время интервью журналу Grazia.

Для обложки издания Бекхэм снялась в черном наряде, состоящем из бра бренда What Katie Did, кардигана ее собственной марки Victoria Beckham и кружевных шорт Found And Vision.

В качестве обуви были выбраны босоножки на высоком каблуке модного дома Saint Laurent. Образ модели дополнял головной убор в виде кроличьих ушей от бренда Atsuko Kudo.

В своем интервью супруга Дэвида Бекхэма заявила, что любовь к своему телу для нее важнее, чем стройность, поэтому Виктория старается найти баланс между удовольствиями и здоровым питанием с тренировками.

К таким выводам, по словам певицы, она пришла с возрастом. Кроме того, Бекхэм призналась, что является фанаткой пышных женских форм, а также убеждена, что обладательницам пышных форм лучше подходит одежда ее собственного бренда Victoria Beckham.

"Желание быть худой — это старомодно. Я думаю, что современные женщины хотят выглядеть здоровыми и фигуристыми и стремятся иметь грудь и широкие бедра", — уточнила дизайнер.

В ответ на это собеседница звезды обратила внимание на худобу Бекхэм. Супруга футболиста парировала тем, что необходимо, по ее мнению, принимать свою фигуру такой, какая есть, вне зависимости от размеров.

"Все равно, худые вы или полные. Дело не в достижении определенного размера. Вы должны наслаждаться тем, кем являетесь", — добавила она.

По словам звезды, ее идеи касательно идеальной фигуры поменялись после начала пандемии, когда она была вынуждена остаться на карантине с семьей в Майами. Тогда она видела множество женщин с самыми разными фигурами, и все они были уверены в себе и довольны своей внешностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969744-stroynaya-i-podtyanutaya-viktoriya-bekhem-prizvala-zhenschin-lyubit-svoi-pyshnye-formy/