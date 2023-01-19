"Красивые, талантливые": фото Димаша Кудайбергена с братом и сестрой умилило Сеть

Димаш Кудайберген с братом и сестрой. Фото: instagram.com/sveta_aitbaeva73

Заслуженная артистка Казахстана, певица Светлана Айтбаева поделилась в соцсети фотографией своих детей. Фанаты были рады увидеть Димаша Кудайбергена, а также его брата и сестру, передает NUR.KZ.

Новое фото Димаша, Мансура и Раушан Светлана Айтбаева разместила в Instagram.

"Доброе утро", - добавила она комментарий к фото.

Преданные поклонники Димаша обрадовались, увидев троих детей семьи Айтбаевых на одном фото. Они отметили, что молодые люди не только талантливы, но и очень красивы.

"Ой, день уже начался удачно с такого фото", "Счастливого дня всей вашей семье", "Мамины жеребята", "Хорошенькие до невозможности", "Красивые, талантливые, любящие, прекрасные дети. Будьте здоровы и счастливы", "Наши любимки", - гласят многочисленные отзывы под фото.

Ранее мы писали, что Димаш начал съемки клипа с участием брата и сестры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005989-krasivye-talantlivye-foto-dimasha-kudaybergena-s-bratom-i-sestroy-umililo-set/