Димаш Кудайберген снимает клип с участием брата и сестры (видео)

Димаш Кудайберген с братом и сестрой. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген сообщил своим фанатам, что вместе с младшим братом и сестрой снимает клип на песню Together, автором музыки которой является Мансур Кудайберген, передает NUR.KZ.

Димаш, Мансур и Раушан записали видео, которое опубликовали в Instagram. Ребята на трех языках - английском, казахском, русском - рассказали о своей новой творческой работе.

"Дорогие друзья, рад вас всех видеть. Сегодня мы - я, Раушан, Мансур - снимаем новый видеоклип на первую композиторскую работу Мансура.

Песня называется Together, что в переводе означает "вместе". Желаю вам всего самого наилучшего, берегите себя, берегите своих родных, близких. Любви и счастья вам", - сказал Димаш.

"Дорогие Димаш, Раушан и Мансур! Какие все вы чудесные, красивые, светлые! Ждем видео Together!", "Димаш, какая чудесная новость, ждем с нетерпением", "Класс! Сразу три Кудайбергена - это сила!", "Ух-ты, здорово! Вот это новость!", "Все трое замечательных детей семьи Айтбаевых-Кудайберген будут вместе исполнять свою песню в своем клипе! Вот это подарок накануне Рождества!" - отреагировали обрадованные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2004442-dimash-kudaybergen-snimaet-klip-s-uchastiem-brata-i-sestry-video/