"Чистое искусство": Водонаева впечатлила Сеть новым ярким образом

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая, экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева похвасталась пышной грудью, появившись в ярком аутфите. Фанаты отметили, что она выглядит очень красиво и статно, передает NUR.KZ.

"Если, набирая название моего аккаунта в поисковике, меня нет в первой строчке, значит, я еще в теневом. Есть ли мне до этого дело? Нет. Мы же все равно вместе", - написала Алена, выложив новые фотографии на своей страничке в Instagram.

"Седьмой кадр - чистое искусство", "Как Анфиса из фильма "Угрюм-река", 1969. К тому же, невероятная схожесть с Людмилой Чурсиной", "Донна Роза", "Это очень по-взрослому и очень красиво, статно", "Роскошная, сексуальная, умная женщина", "Бесподобна", - отметили верные фанаты.

Напомним, Алена Водонаева предстала перед камерой в нижнем белье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005864-chistoe-iskusstvo-vodonaeva-vpechatlila-set-novym-yarkim-obrazom/