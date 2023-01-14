"Забытые имена": Екатерина Варнава поделилась совместным видео с Иваном Ургантом

Иван Ургант и Екатерина Варнава. Кадр из видео: instagram.com/kativarnava

Российская актриса и звезда "Comedy Woman" Екатерина Варнава на своей официальной странице в Instagram поделилась совместным видео с Иваном Ургантом. На нем она исполняет зажигательный танец, передает корреспондент NUR.KZ.

Пост знаменитость сопроводила подписью "Кто они?", а также хештегом "забытые имена".

Многие подписчики порадовались появлению в кадре Ивана Урганта, а также попросили звезд вернуться в Россию.

"Лица такие знакомые… Лазарев и Кудрявцева? Манучаров и Тодоренко? Хрюша и Степаша?", "Как же скучно без Ивана!", "Катя, простите, но я так рада видеть Ивана, возвращаетесь уже все!", "Боже! Как рада видеть Ивана! Конечно, и танец - это шедевр! Пересматривала много раз, любуясь Иваном!", "Ждем вас всех на Первом", "Без "Вечернего Урганта" наши вечера уже не те", - пишут комментаторы.

Кто-то же не оценил движения Екатерины Варнавы и назвал их "конвульсиями".

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что Иван Ургант уехал в Израиль вместе с семьей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005347-zabytye-imena-ekaterina-varnava-podelilas-sovmestnym-video-s-ivanom-urgantom/