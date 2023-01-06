"Милашки невероятные": Айым Сейтметова поделилась нежными фото с дочерью

Айым Сейтметова с дочерью. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова опубликовала новогоднюю фотосессию с маленькой дочерью и умилила Сеть. Она отметила, что наслаждается материнством, передает NUR.KZ.

"Отныне мои любимые фотографии. Теплые, уютные. Сейчас у Тамоси такой сладкий период, я не могу. Иногда думаю, куда еще слаще?" - подписала актриса фотографии, которыми поделилась в Instagram.

Публикация тут же запестрела от смайликов в виде красных сердечек. Пользователи Казнета умилились добрым и нежным снимкам.

"Мои сладкие", "Зяным", "Красотки", "Тамося сладуся", "Копия папы", "Милашки невероятные", "Образы тоже очень красивые", "Обожаю вашу семью", "Такая сладость", - отметили подписчики.

Напомним, 30 марта прошлого года актриса Айым Сейтметова впервые стала мамой. У нее родилась дочь Томирис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004376-milashki-neveroyatnye-ayym-seytmetova-podelilas-nezhnymi-foto-s-docheryu/