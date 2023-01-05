"Эталон красоты": постройневшая Say Mo появилась в новом образе

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Отечественная исполнительница Say Mo поделилась в соцсети фотосессией, которая вызвала восторг у ее подписчиков. Многие фанаты отметили, что певица заметно похудела, передает NUR.KZ.

Артистка опубликовала новые снимки в Instagram. Нежный образ любимой певицы высоко оценили фолловеры, которые не пропускают ни одной ее публикации в соцсети.

"Прошлогодние фотки, можно сказать", - написала Say Mo.

"Первая фотка прям топ", - оставила комментарий Наzима.

"Эталон красоты", "Это что за бомба?", "Мощненько", "Обожаю этот образ", "Почему выложили старые фотки, целый год ждали", "Вау", "Похудела Моля очень", "Просто шикарная", "Похудели, вам так идет", "Похожа на зарубежных звезд", "Очень похудела", - гласят отзывы пользователей Казнета.

Ранее Say Mo взбудоражила фолловеров новым образом, которые сравнили ее с Бритни Спирс в юности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004264-etalon-krasoty-postroynevshaya-say-mo-poyavilas-v-novom-obraze/