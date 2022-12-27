"Богиня позирования": Say Mo в новом образе взбудоражила фолловеров (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo в новом сексуальном образе впечатлила фанатов. Они сравнили ее с Бритни Спирс в юности и назвали "богиней позирования", передает NUR.KZ.

Say Mo вновь порадовала свою читательскую аудиторию в Instagram горячим видео. Ее новый образ заставил стучать сердца поклонников чаще.

Фанаты не поскупились на лестные отзывы, которыми осыпали любимую исполнительницу. А некоторые и вовсе признались в любви.

"Казахстанская версия Бритни в молодости", "Ты сексуальная", "Не знаю как мужчины, я сама потеряла рассудок. Шутка, конечно", "Вау, шикарное платье!", "Бритни Спирс отдыхает", "Снегурочка, которую мы заслужили", "Огонь", "Богиня позирования", "Вы сегодня прекрасны", "Дед Мороз, подари мне ее на Новый год", "Say Mo, я тебя люблю", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003195-boginya-pozirovaniya-say-mo-v-novom-obraze-vzbudorazhila-folloverov-video/