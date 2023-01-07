Пэрис Хилтон повторила свой культовый образ из 2000-х

Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Американская модель и светская львица Пэрис Хилтон на своей странице в Instagram поделилась снимками с выступления на праздничном концерте Майли Сайрус. Знаменитость повторила свой культовый образ с начала 2000-х.

41-летняя Пэрис Хилтон появилась на концерте "Новогодняя вечеринка Майли" в сияющем металлическом мини-платье и эффектном чокере с кристаллами. Свой образ знаменитость дополнила туфлями-лодочками со стразами, сетчатыми перчатками, а также лаконичными серьгами и кольцом.

Поклонники звезды, конечно же, заметили схожесть праздничного платья Пэрис Хилтон с ее образом с начала 2000-х, в котором она встретила свое 21-летие. При этом они подчеркнули, что селебрити выглядит все также прекрасно.

Напомним, в ноябре 2021 года Пэрис Хилтон вышла замуж за своего бойфренда – бизнесмена Картера Реума. Их помолвка состоялась 13 февраля того же года. Это первый официальный брак Пэрис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004244-peris-hilton-povtorila-svoy-kultovyy-obraz-iz-2000-h/