"Такая красивая мама": Али Окапов показал редкое архивное фото с Розой Рымбаевой

Али Окапов и Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов опубликовал редкий архивный снимок с мамой - народной артисткой Казахстана Розой Рымбаевой. Фанаты отметили, что это превосходное фото с легендарной певицей, передает NUR.KZ.

"Я и моя мама", - лаконично подписал Али архивный снимок, который опубликовал на своей страничке в Instagram.

Одна из первых отреагировала на фото жена Али Окапова - кобызистка Акерке Буркитбай. Она оставила смайлик с глазами-сердечками. Не поскупились на эмодзи и теплые слова и другие подписчики.

"Прекрасное фото", "Вообще не изменился", "Я очень уважаю вашу маму", "Замечательное фото. Легендарная певица и ее малыш", "Такая красивая мама у вас", "Естественная красота", - написали пользователи Казнета.

Напомним, ранее Али Окапов показал архивный кадр с мамой у его колыбели и умилил поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004193-takaya-krasivaya-mama-ali-okapov-pokazal-redkoe-arhivnoe-foto-s-rozoy-rymbaevoy/