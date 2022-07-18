"Какое фото изумительное, душевное": Али Окапов показал архивный кадр с мамой у его колыбели (фото)

Роза Рымбаева с сыном Али. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов показал фанатам трогательный снимок из своего младенчества. На фото 30-летней давности Роза Рымбаева сидит у колыбели со своим сыном, передает NUR.KZ.

Фотография, опубликованная в Instagram Али, была сделана в 1991 году. На снимке совсем маленький Али лежит в бесике, а его 34-летняя мама, одетая в яркий халат, развлекает сына.

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"В колыбельке это Мади или вы, Али Окапов? Какое фото изумительное, душевное, а ваша мама такая молодая на фотографии. Надо же, столько лет прошло и сохранилось, побольше таких фотографий показывайте нам, приятно будет посмотреть", "Легенда Роза Қуанышқызы!Одаренные дети!", "Крутой! Фото в цвете! У нас таких нет", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978906-kakoe-foto-izumitelnoe-dushevnoe-ali-okapov-pokazal-arhivnyy-kadr-s-mamoy-u-ego-kolybeli-foto/