"Самая красивая семья": Бурак Озчивит показал теплые фото с беременной женой и сыном

Бурак Озчивит с супругой и сыном. Фото: instagram.com/burakozcivit

Известный турецкий киноактер Бурак Озчивит поделился новогодними фотографиями с красавицей-женой и сыном. Звездные супруги ждут пополнения в семье, передает NUR.KZ.

Звезда сериалов "Великолепный век" и "Основание: Осман" пожелал своим подписчикам мира и здоровья в 2023 году.

Бурак запечалелся на фоне наряженной новогодней елки с любимой супругой - актрисой Фахрие Эвджен. На одном из кадров актер держит на руках спящего сына Карана.

Подписчики умилились теплым фотографиям звездной четы и пожелали им любви и счастья.

"Какие вы красивые! Счастья вам и здоровья! С Новым годом!", "Ваша жена такая милая", "Машаллах, самая красивая семья", "Бесконечной вам любви", - написали поклонники.

Напомним, беременная Фахрие Эвджен отметила, что роды уже скоро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004038-samaya-krasivaya-semya-burak-ozchivit-pokazal-teplye-foto-s-beremennoy-zhenoy-i-synom/