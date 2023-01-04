"Самая красивая семья": Бурак Озчивит показал теплые фото с беременной женой и сыном
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Известный турецкий киноактер Бурак Озчивит поделился новогодними фотографиями с красавицей-женой и сыном. Звездные супруги ждут пополнения в семье, передает NUR.KZ.
Звезда сериалов "Великолепный век" и "Основание: Осман" пожелал своим подписчикам мира и здоровья в 2023 году.
Бурак запечалелся на фоне наряженной новогодней елки с любимой супругой - актрисой Фахрие Эвджен. На одном из кадров актер держит на руках спящего сына Карана.
Подписчики умилились теплым фотографиям звездной четы и пожелали им любви и счастья.
"Какие вы красивые! Счастья вам и здоровья! С Новым годом!", "Ваша жена такая милая", "Машаллах, самая красивая семья", "Бесконечной вам любви", - написали поклонники.
Напомним, беременная Фахрие Эвджен отметила, что роды уже скоро.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004038-samaya-krasivaya-semya-burak-ozchivit-pokazal-teplye-foto-s-beremennoy-zhenoy-i-synom/