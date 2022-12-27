"Мальчик или девочка?": беременная Фахрие Эвджен готовится ко встрече с малышом

Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Турецкая киноактриса Фахрие Эвджен, сыгравшая в сериалах "Королек - птичка певчая", "Листопад", рассказала, что находится на финишной прямой своей беременности, передает NUR.KZ.

Актриса, готовящаяся стать мамой во второй раз, опубликовала новое фото, чем очень порадовала верных фанатов.

"Мы скоро встретимся", - написала Фахрие в своем Instagram-аккаунте.

"Ждем", - прокомментировал фото любимой супруги актер Бурак Озчивит.

Поклонники и звездные коллеги отметили, что Фахрие к лицу беременность, она стала еще очаровательнее и нежнее. Многие задались вопросом, кто же родится у самой красивой пары турецкого кино - сын или дочь.

"Похоже, что будет мальчик", "Мальчик или девочка?", "Женщина на последних месяцах беременности стала еще краше", "Ты такая красивая, храни тебя Аллах", "Легких вам родов, здоровья малышу и вам", "Мы все очень рады", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2003283-malchik-ili-devochka-beremennaya-fahrie-evdzhen-gotovitsya-ko-vstreche-s-malyshom/