Жания Джуринская в сексуальном платье зажгла сердца поклонников

Жания Джуринская. Кадр видео: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская сняла видео, на котором она позирует в дерзком сексуальном образе. Кадры восхитили ее поклонников, передает NUR.KZ.

Видео появилось на странице Жании в Instagram.

"Мамочка в декрете", - прокомментировала она свой образ.

"Тигрица", "Шикарный декрет", "Ну богиня", - восхитились фанаты актрисы.

Ранее она также выложила совместное видео с мужем.

"Цените каждый момент!" - призвали супруги.

"Какие вы классные", "Уф, что за горячая парочка", "Без комментариев", "Обожаю эту пару", "Красивая парочка", - отреагировали и на эти кадры.

Напомним, ранее мы писали, что Данияр Хизметов ответил на вопрос, почему выбрал в качестве жены Жанию Джуринскую, а также рассказал, как ощущает себя в роли отца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003800-zhaniya-dzhurinskaya-v-seksualnom-plate-zazhgla-serdtsa-poklonnikov-video/