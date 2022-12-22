"Выбора больше не было": муж Жании Джуринской высказался о причинах женитьбы на ней

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/khizmetov

Данияр Хизметов ответил на вопрос, почему выбрал в качестве жены Жанию Джуринскую, а также рассказал, как ощущает себя в роли отца, передает NUR.KZ.

Данияр предложил своим подписчикам в Instagram задать ему интересные вопросы, и один из них спросил, за что тот любит Жанию и почему выбрал ее.

"Много за что. Выбора больше не было", - пошутил блогер.

Другой пользователь соцсети поинтересовался, какие чувства супруг актрисы испытывает от своего отцовства.

"Если честно, сам до конца не понимаю. Иногда скучаю, иногда переживаю, иногда как обычно. Но одно отмечу точно: без дочки не представляю свою жизнь!" - признался Данияр.

Он также ответил, хотел ли бы для дочери в будущем такого парня или мужа, как он сам.

"Пусть будет лучше, чем я", - пожелал Хизметов.

Stories Данияра Хизметова. Фото: instagram.com/khizmetov

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002567-vybora-bolshe-ne-bylo-muzh-zhanii-dzhurinskoy-vyskazalsya-o-prichinah-zhenitbe-na-ney/