Дастан Оразбеков и Гадилбек Жанай записали новую патриотическую песню (видео)

Дастан Оразбеков и Гадилбек Жанай. Кадр из видео: instagram.com/dastanello

Отечественные исполнители Дастан Оразбеков и Гадилбек Жанай спели дуэтом. Отрывок новой песни, которая скоро выйдет в свет, оценили пользователи соцсети, передает NUR.KZ.

Дастан Оразбеков сообщил своим подписчикам в Instagram, что скоро выйдет в свет новая песня "Қазағым". С Дастаном в дуэте спел отечественный исполнитель Гадилбек Жанай.

"Мы надеемся, что вам понравится", - отметил солист группы "Орда".

Автором песни является композитор Бауыржан Бимахан.

Подписчики оставили свои отзывы под видео. Они пожелали артистам творческих успехов.

"Брат, очень крутая песня", "Песня, поднимающая дух", "Великолепно", "Класс", "Побольше бы таких песен", "А когда можно будет услышать полную версию?", "Необычный дуэт, песня классная", - отреагировали пользователи Казнета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2000390-dastan-orazbekov-i-gadilbek-zhanay-zapisali-novuyu-patrioticheskuyu-pesnyu-video/