"Все еще учусь быть мамой": Динара Бактыбаева растрогала соцсети милыми фото с дочерью

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева показала милую фотосессию со старшей дочерью. Она посвятила малышке пост и растрогала своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

Динара Бактыбаева, этим летом родившая вторую дочь, призналась, что все еще учится быть мамой.

"Настоящая женщина должна сломать дом, спилить дерево и вырастить дочь! Конечно, дом я еще не ломала и деревья спиливать не хочу, но вот дочерей рожать можем и практикуем!

Мой первенец, моя малышка. С тобой я училась и все еще учусь быть мамой! Да и ты сама прекрасный учитель! Надеюсь, нам с папой нашей мудрости хватит не подрывать тебе крылья, доверять и только взращивать!" - написала она в Instagram, где поделилась фотосессией с маленькой Аяной.

"Такие сладкие", "Наша Ая", "Папина копия", "Вижу Еву Грин на второй фотографии", "Аяна с Алишей такие разные", "Прекрасно", "Да убережет Бог от сглаза", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2003250-vse-esche-uchus-byt-mamoy-dinara-baktybaeva-rastrogala-sotsseti-milymi-foto-s-docheryu/