Ставшая невестой Гульмира Избасханова подняла настроение позитивной фотосессией

Гульмира Избасханова с мамой. Фото: instagram.com/gulmira_izbaskhanova

Молодая отечественная певица Гульмира Избасханова, которая готовится к свадьбе, представила на суд фанатов новую фотосессию. Подписчики оценили позитивные фото, передает NUR.KZ.

Напомним, принявшей участие в шоу Малахова певице недавно провели обряд "сырға салу". А теперь невеста снялась в позитивной фотосессии вместе с мамой. Снимки Гульмира опубликовала в Instagram.

На первом фото видно, как девушку уносит молодой человек, лицо которого закрыто эмодзи в виде обезьянки. Разлученные мать и дочь протягивают друг к другу руки.

"Однажды", - подписала певица фото, намекая на скорую свадьбу и свой уход из отчего дома.

Позитивная фотосессия пришлась по душе ее фанатам.

"Гулеке, покажи нам зятька", "Эту девушку так и надо украсть, иначе сама не пойдет", "Гульмира, ты супер, мама тоже интересная", "Мама молодец, такая поддержка", "Хорошо быть позитивным", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002816-stavshaya-nevestoy-gulmira-izbashanova-podnyala-nastroenie-pozitivnoy-fotosessiey/