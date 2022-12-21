"Ангел красоты": звезда сериала "Черная любовь" очаровала элегантными образами

Зеррин Текиндор. Фото: instagram.com/zerrintekindor

58-летняя турецкая актриса Зеррин Текиндор, известная по сериалам "Черная любовь", "Курт Сеит и Александра", "Запретная любовь", представила новую фотосессию для глянцевого журнала и очаровала своих фанатов, передает NUR.KZ.

Зеррин поблагодарила команду модного журнала L’Officiel Türkiye, обложку которого украсила. Она также поздравила всех своих подписчиков в Instagram с наступающим Новым годом.

Элегантный образ звезды популярного турецкого сериала "Черная любовь" пришелся по душе ее поклонникам и звездным коллегам.

"Чудесный образ", "О, что за ангел красоты!", "Никогда не стареет", "Самая красивая актриса Турции", "Какая красивая и элегантная женщина", "Уф, у меня глаза заблестели", "О, Зеррин, ты выглядишь просто потрясающе", - рассыпались в лестных отзывах пользователи Сети.

Они также высоко оценили и другие ее образы из фотосессии для модного издания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002446-angel-krasoty-zvezda-seriala-chernaya-lyubov-ocharovala-elegantnymi-obrazami/