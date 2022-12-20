"Лучшая версия тренда": Абай Асылхан и Жанель Макажан развеселили Казнет

Абай Асылхан и Жанель Макажан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Звездные супруги Абай Асылхан и Жанель Макажан поделились забавным видео в соцсети и подняли настроение своим подписчикам. Актеры попытались поддержать популярный тренд в TikTok, но что-то пошло не так, передает NUR.KZ.

Видеоролик появился в Instagram у Абая Асылхана. Звезда сериала "Аппақ келін" попытался повторить популярный TikTok-тренд по фильму "Черная пантера", однако Жанель такая идея не понравилась. Позитивное видео пары рассмешило подписчиков. Они пожелали им счастья.

"Ой не могу, это потолок", "Вы так идете друг другу", "Вы сделали мой день", "Все, закрывайте тренд", "Прикольно", "Классная семья", "Что только не придумают", "Лучшая версия тренда", "Умираю от смеха", "Будьте счастливы, пусть ваша семья будет крепкой", - отреагировали фанаты.

Ранее этот тренд поддержали Мейрамбек Беспаев и Абдижаппар Алкожа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002294-luchshaya-versiya-trenda-abay-asylhan-i-zhanel-makazhan-razveselili-kaznet-video/