"Любимая и лучшая": 63-летняя Нуржамал Усенбаева очаровала фанатов новым видео

Нуржамал Усенбаева. Фото: instagram.com/mr.tolegenm

Народная артистка Казахстана, оперная дива Нуржамал Усенбаева восхитила своих поклонников в соцсети, представив новый образ. Фанаты отметили ее красоту и талант, передает NR.KZ.

63-летняя артистка опубликовала в Instagram новое видео. На нем она запечателелась грациозно идущей по коридору в красивом сценическом наряде. За кадром слышен волшебный голос обладательницы колоратурного сопрано.

"Мануэль Понсе "Эстреллита", - подписала Нуржамал Пернебековна видео.

Публикация запестрела от "лайков" и смайликов, которые оставили ее поклонники.

"Звезда, дарованная казахскому народу. Превосходно", "Замечательный голос", "Любимая и лучшая", "Браво!", "Красота", "Божественно", - восклицали фанаты оперной дивы.

Ранее артистка восхитила Казнет нежным образом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002086-lyubimaya-i-luchshaya-63-letnyaya-nurzhamal-usenbaeva-ocharovala-fanatov-novym-video/