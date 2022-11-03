"Богиня красоты": оперная дива Нуржамал Усенбаева обворожила Казнет новым фото

Нуржамал Усенбаева. Фото: instagram.com/nurzhamal_ussenbayeva

Народная артистка Казахстана и Татарстана Нуржамал Усенбаева покорила фанатов новым фото, которое опубликовала в соцсети. 63-летняя оперная дива собрала комплименты в Сети, передает NUR.KZ.

Новое фото Нуржамал Пернебековна опубликовала в Instagram. На снимке она грациозно сидит в красивом платье перед зеркалом, оперная дива держит в руке фотографию в рамке. Мягкие локоны добавляют снимку романтичности и нежности.

Фото Нуржамал Усенбаева сопроводила смайликом в виде красного сердечка.

Подписчики, очарованные ее красотой, оставили свои отзывы, они не поскупились на восторженные эпитеты в ее адрес.

"Мне так нравится Нуржамал", "Как они идут друг другу с Толегеном Мухамеджановым. Превосходно", "Богиня красоты", "Цветите, цветок", "Очень красивая", "Красота, аристократизм, мудрость - все это Нуржамал Усенбаева", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1995627-boginya-krasoty-opernaya-diva-nurzhamal-usenbaeva-obvorozhila-kaznet-novym-foto/