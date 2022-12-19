"Сладкая парочка": позитивное видео Балжан Бидаш и Жахана Утаргалиева позабавило Казнет

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская певица Балжан Бидаш разместила в соцсети видео с мужем - актером и продюсером Жаханом Утаргалиевым. Позитивный ролик позабавил ее подписчиков, передает NUR.KZ.

Балжан разместила в Instagram небольшое видео, на кадрах она пытается уговорить мужа станцевать на камеру.

"И почему мы всегда своих мужей тащим? Снять фото, видео, погулять, сходить в гости, одеться, поесть, выкинуть мусор, какие еще варианты?" - спросила артистка своих подписчиков.

Пользователи соцсети согласились с ней, добавив свои варианты. Они отметили, что звездная пара им очень нравится. Позитивный ролик набрал массу "лайков".

"Всю жизнь мужчины так и остаются маленькими детьми", "Потому что они надеются на жен", "Бидаш - красавица, так хорошо танцует", "Будьте счастливы", "Жахан - мамина копия, даже смеется также", "Десять раз пересмотрела", "Сладкая парочка", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, Жахан Утаргалиев рассказал, как дважды сделал предложение руки и сердца Балжан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2002002-sladkaya-parochka-pozitivnoe-video-balzhan-bidash-i-zhahana-utargalieva-pozabavilo-kaznet/