"Нереальная красотка": Кети Топурия в ярком аутфите сорвала шквал комплиментов в Сети

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

Вокалистка группы A’Studio Кети Топурия представила новый стильный образ. Ее яркий модный аутфит высоко оценили верные фанаты, которые назвали ее шикарной женщиной, передает NUR.KZ.

Кети Топурия разбавила серые зимние будни ярким аутфитом. Новое фото она разместила в Instagram. Публикация набрала массу "лайков" и запестрела от огненных смайликов.

"Почему так жарко?", "Не такая как все", "Отвал башки, круто, впрочем, как всегда", "Куртая шубка", "Миллион из десяти", "Нереальная красотка, у вас шикарная фигура", "Лучшая", "Великолепна", "Как всегда шикарна", "Симпатичные кожаные штаны", - рассыпались в восторженных эпитетах подписчики Кети.

Напомним, в конце 2020 года беременная солистка A’Studio вышла замуж. А через два месяца Кети Топурия родила мальчика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001652-nerealnaya-krasotka-keti-topuriya-v-yarkom-autfite-sorvala-shkval-komplimentov-v-seti/