"Наша Джей Ло": отдыхающая в Таиланде Супермамасита сняла чувственное видео

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогер-миллионник Алия Байтугаева, известная как Супермамасита, поделилась горячим видео в соцсети. Подписчики сравнили ее с американской певицей и актрисой Дженнифер Лопес, передает NUR.KZ.

Напомним, улетевшей на отдых одной Супермамасите пришлось оправдываться перед детьми. Блогер оправилась в Таиланд, откуда щедро делится видео.

В Instagram Супермамасита разместила чувственные кадры, на которых запечатлелась на берегу моря в черных коротких шортах и вязаном топе на бретелях, а также спущенной белой рубашке.

"Мамасита, ты лучшая, снимаю шляпу", "Я сразу не поняла, думала, что Деннифер Лопес", "Наша Джей Ло", "Очень круто и красиво", "Вызывайте пожарных, пусть тушат", "Какая страсть", "Шикарная, сногсшибательная, огненная", - гласят восторженные отзывы подписчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001595-nasha-dzhey-lo-otdyhayuschaya-v-tailande-supermamasita-snyala-chuvstvennoe-video/