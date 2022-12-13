Даурена Сергазина в новом кинообразе сравнили с голливудским актером
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Казахстанский актер Даурен Сергазин представил новый киноообраз. Фанаты принялись распрашивать, когда смогут увидеть фильм с его участием, сравнив своего кумира с голливудской звездой, передает NUR.KZ.
Даурен поделился снимком, на котором запечатлен в образе героя фильма "Беркут". Это кино о бойцах спецназа. Вместе с Дауреном в фильме сыграли Санжар Мади и Асылхан Толепов.
"Лучше краска на лице, чем пятно на сердце", - подписал Даурен фото, опубликованное на своей страничке в Instagram.
"Замечательный актер", "Просто люблю, жаль, что на меня не смотришь", "Красивый", "Отлично сказано", "Боец Казахстана", "Ждем с нетерпением фильм", "Похож на Николаса Кейджа", "Даурен, с тобой никто не сравнится", - отреагировали его фанаты.
Напомним, ранее Санжар Мади появился в образе бойца спецназа и очаровал своих поклонниц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001409-daurena-sergazina-v-novom-kinoobraze-sravnili-s-gollivudskim-akterom/