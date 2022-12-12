"Такого еще не было": Кайрат Нуртас удивил фанатов креативным образом (видео)

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественный исполнитель Кайрат Нуртас удивил фанатов новым креативным образом. Певец появился на черном байке в шлеме с горящей алой розой в руках, передает NUR.KZ.

"Цветок любви не завянет, а будет пылать. Снялся так, что можно было бы сделать комментарий на английском, но я написал на казахском. Я красавчик же", - подписал Кайрат небольшое видео, которое разместил на своей официальной страничке в Instagram.

Фоном прозвучал отрывок песни в его исполнении "Сүйем деме". Певец добавил хештег "скоро". Подписчики не смогли сдержать эмоций и оставили свои многочисленные комментарии.

"Ого, Кайрат, как красиво. Ну такого точно еще не было ни у кого. Молодец. Песня супер", "Кайрош всегда легенда", "Конечно, красавчик, а что, у кого-то возникли сомнения?", "Огонь", "Лучший", "Трек вышел?", "Красавчик с доброй душой", - отреагировали они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2001084-takogo-esche-ne-bylo-kayrat-nurtas-udivil-fanatov-kreativnym-obrazom-video/