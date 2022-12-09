"Такие классные": Айгуль Мукей, Динара Сатжан и Ернар Садирбаев зарядили позитивом Казнет

Айгуль Мукей, Ернар Садирбаев и Динара Сатжан. Кадр из видео: instagram.com/aigulmukei

Казахстанские телеведущие Айгуль Мукей и Динара Сатжан, а также певец Ернар Садирбаев исполнили позитивный танец и зарядили своих фанатов веселым настроением, передает NUR.KZ.

"Мы всегда в тренде", - подписала Айгуль Мукей видео, опубликованное в Instagram.

Танец Айгуль, исполненный вместе с Динарой Сатжан и Ернаром Садирбаевым в стиле TikTok, зарядил позитивом и хорошим настроением подписчиков. Они оставили свои комментарии к публикации. Фанатки заметили также красивые платья телеведущих.

"Красотки Айгуль и Динара, иконы стиля", "Ернар (Amre) - костанайский наш земляк, молодец и две красотки рядом!", "Обе классные", "Лучшие", "Они такие классные, просто супер", - отреагировали пользователи Казнета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2000849-takie-klassnye-aygul-mukey-dinara-satzhan-i-ernar-sadirbaev-zaryadili-pozitivom-kaznet/