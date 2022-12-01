"Повезло вашему мужу": жену Прилучного забросали комплиментами в Сети

Зепюр Брутян. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

Актеры Зепюр Брутян и Павел Прилучный отдохнули в Дубае. Супруги уже вернулись в Москву, но все еще делятся яркими фотографиями с отпуска и радуют своих подписчиков, передает NUR.KZ.

"Глазами любимого мужа", - подписала Зепюр фото на своей страничке в Instagram и получила в свой адрес массу комплиментов.

Фанаты отметили, что самая красивая женщина - это счастливая женщина, что наглядно видно на примере Зепюр, глаза которой горят от любви и счастья.

"Настоящая женская красота отражается в душе, она проявляется в том, как страстно женщина дарит свою любовь", "Вы такая милая! Великолепная", "Повезло вашему мужу, такую девочку шикарную отхватил", "Красиво муж фотографирует. Зиппи очаровательна! Шарм есть, красота!", - написали верные поклонники.

Павел Прилучный заявил, что он очень счастлив с женой.

"Всем желаю ощущать себя так же, как я. Будьте счастливы и берегите друг друга!" - отметил актер в своей публикации.

"Какие классные вы!", "Летели с вами одним самолетом в Дубай. Не думала, что вы такой доброжелательный. Ни одному не отказали в фото. И какая же Зепюр в жизни красивая. Как статуэточка", "Ну какие же вы гармоничные! Павел, восхищаюсь вашим мужеством и вашей женой!" - прокоментировали пользователи Сети.

Напомним, этим летом Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999698-povezlo-vashemu-muzhu-zhenu-priluchnogo-zabrosali-komplimentami-v-seti/