"Огнище": примерившая сияющее платье с разрезом Рано Умарова заворожила фанатов

Рано Умарова. Фото : instagram.com/ranosha_umarova

Казахстанская певица Рано Умарова приняла участие в новой фотосессии, которую оценили ее поклонники. Для фото Рано примерила сияющее платье с разрезом, передает NUR.KZ.

"Наконец-то мы отсняли крутую фотосессию", - написала Рано в своем Instagram, отметив, что в кадре с ней Асель Талассан.

Сияющее вечернее платье, в котором Рано появилась для фотосета, впечатлило ее подписчиков. Они отметили, что в нем артистка просто великолепна.

"Огнище", "Круто", "Вау, шикарна", "Одна золотая, одна серебряная", "Вы очень сексуальные", "Красивая, милая, обаятельная Рано", "Просто богиня", "Ослепительная", "Русалки", "Ух, какая кошечка", "Очень круто", - прокомментировали фанаты.

Напомним, разведенная Рано Умарова ответила на вопрос о повторном замужестве. Певица также описала, каким должен быть ее муж.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999580-ognische-primerivshaya-siyayuschee-plate-s-razrezom-rano-umarova-zavorozhila-fanatov/