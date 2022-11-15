Разведенная Рано Умарова призналась в желании выйти замуж и описала будущего мужа

Рано Умарова. Фото : instagram.com/ranosha_umarova

Казахстанская певица Рано Умарова ответила на вопрос о планах на замужество. Она призналась, что у нее остались страхи и недоверие после пережитого негативного опыта, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Рано в Instagram, не хочет ли она больше замуж.

"Пока я даже не знаю. Потому что все еще есть какие-то блоки после негативного опыта, которые нужно проработать. Мне нужно разобраться со страхами и недоверием, поэтому пока я не тороплюсь, наслаждаюсь своим временем. Думаю, когда я буду готова, все сложится, как надо. В конечном итоге, я бы, конечно, хотела создать семью, полную любви, уважения и понимания", - ответила артистка.

Рано Умарова. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Певица также описала, каким должен быть ее муж.

"Он должен быть взрослым. И это не про возраст, а про внутреннее состояние. Не ребенком и не родителем, а взрослым, способным создавать тандем, выстраивать отношения. Не жертвить и не абьюзить, а быть адекватным. Вот и все. И самое главное - любить меня. Тогда человек сможет воспринимать другого таким, какой он есть, не пытаться поменять и уважать", - высказалась Рано.

Рано Умарова. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997171-razvedennaya-rano-umarova-priznalas-v-zhelanii-vyyti-zamuzh-i-opisala-buduschego-muzha/