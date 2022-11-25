"Мастерство перевоплощения": Высоцкую в сценическом образе не узнали фанаты

Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

49-летняя российская и белорусская актриса театра и кино Юлия Высоцкая показала, как выглядит в новом образе, и удивила фанатов. Многие не узнали ее в гриме, передает NUR.KZ.

"Сегодня играем "Укрощение строптивой", - подписала Юлия фото, которым поделилась на своей страничке в Instagram.

В рыжеволосой героине со стрижкой каре и челкой трудно узнать любимую актрису, признались ее поклонники.

"Роскошная Юлечка", "На Чулпан Хаматову очень похожи в этом образе", "А по мне, так Анастасия Вертинская, с такими глазами и узкими губами, но роскошная женщина!", "Совсем не похожа на себя, но прекрасна!", "Юлия, я не узнала вас, вот, что значит мастерство перевоплощения!" - отреагировали пользователи соцсети.

Ранее Высоцкая поделилась "честным" фото без макияжа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1998985-masterstvo-perevoploscheniya-vysotskuyu-v-stsenicheskom-obraze-ne-uznali-fanaty-foto/